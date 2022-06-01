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В ЗСУ показали, як нищать російську техніку

Наталя Дуляба

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Українські військові успішно знищують російську техніку. Цього разу окупантам дісталось від бійців 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ. Відповідне відео опублікували на її сторінці у Facebook.

На відео видно, як українські артилеристи ганяють по полю ворога, який намагається сховатись у «зеленці». Але окупантам це не допомагає, ЗСУ все одно успішно знищили їхню техніку.

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