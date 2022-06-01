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Україна зобов’язалась скасувати обмеження на імпорт з Польщі

Ольга Денисяка

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Польща та Україна домовилися про наступні кроки для спрощення перетину кордону між країнами, у тому числі щодо контролю у спільних пунктах пропуску. Як повідомляє Європейська правда, про це йдеться у спільній заяві за підсумками міжурядових консультацій від 1 червня.

Серед низки пунктів зазначається, що Україна та Польща домовилися активізувати співпрацю для підвищення ефективності функціонування пунктів пропуску на кордоні.

«Для цього була створена українсько-польська робоча група, а в червні розпочнеться пілотна програма, спрямована на різке збільшення спільних контрольно-пропускних постів на прикордонному переході Корчова-Краковець», – зазначають у тексті.

Сторони домовилися про кроки, які необхідно вжити для якнайшвидшого підписання угоди між Україною та Польщею про посилене співробітництво контролюючих органів на кордоні, у тому числі щодо контролю в спільних пунктах пропуску.

Також зазначається, що українська сторона погодилася не вводити жодних обмежувальних заходів щодо імпорту з Польщі та зобов’язалася співпрацювати з польською стороною щодо зняття існуючих обмежень на імпорт товарів з Польщі в Україну, у тому числі сільськогосподарської продукції.

Як повідомлялося, ця зустріч 1 червня – перші міжурядові консультації України та Польщі в розширеному форматі. Крім того, нині з візитом в Україні перебуває прем’єр Польщі Матеуш Моравецький. Серед іншого, він відкрив у Бородянці та Бучі контейнерні містечка, передані Польщею.

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