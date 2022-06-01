Окупанти «зачищають» населені пункти, які не можуть захопити

Російські військові «зрівнюють з землею» українські населені пункти, якщо не можуть встановити над ними контроль. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила розмову російського окупанта, який воює на сході України, з дружиною. Чоловік розповів, що вони обстрілювали село в якому були мирні мешканці, бо не могли захопити його.

«Та взагалі п***й! Відкат півтора кілометра і залпом зі всієї зброї. І все, просто зрівняли з землею. І укропов, і мирних, там усіх підряд», – розказує росіянин.

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