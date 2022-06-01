На сході ЗСУ знищили 38 окупантів та склад з боєприпасами

1 червня в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» Збройниі сили України знищили 38 російських окупантів, ворожі склад з боєприпасами, артилерійську систему та безпілотник. Про це йдеться у Facebook оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Протягом доби, 1 червня, російські війська здійснили одну атаку на східному напрямку. Натомість українська артилерія знищила склад з боєприпасами.

Втрати ворога за 1 червня становлять:

особового складу – 38

бронетранспортер– 1

бойову броньовану машину – 1

артилерійських систем – 1

мінометів – 2

автомобільної техніки– 2

безпілотників – 1

екіпаж безпілотного авіаційного комполексу– 1

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