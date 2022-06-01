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На Харківщині українські захисники взяли в полон 84 окупантів

Ольга Денисяка

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На Харківщині від початку повномасштабного вторгнення українські захисники взяли в полон 84 загарбників, більшість із них після допитів були обміняні на наших воїнів. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

«Завдяки нашим захисникам – ЗСУ, Нацгвардії, територіальній обороні – в області взято в полон 53 військовослужбовця рф і ще 31 члена збройних формувань так званої днр. Із них 74 особи вже було обміняно на наших захисників. Цьому передували слідчі дії: проводилися допити з відеофіксацією та за участі поліграфолога. З рештою полонених робота триває», – розповів Фільчаков.

Він зазначив, що харківські прокурори направили до суду один із перших обвинувальних актів відносно військовослужбовців рф. 31 травня двом військовим, які обстрілювали Харківщину з «Градів», а після вторгнення відкрили вогонь уже з території України, оголосили вирок.

А 14 травня прокурори заочно повідомили про підозру саме тим двом командирам, які наказали своїм підлеглим, яких уже засудили, здійснити артилерійські обстріли області.

Також заочно оголосили підозру іншому командиру – окремої мотострілецької бригади 6-ої загальновійськової армії Західного військового округу зс рф, родом з Ужгорода. За даними слідства, 26 березня цей російський командир, перебуваючи у с. Мала Рогань Харківського району, наказав застосувати важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 «Буратіно» у напрямку житлових масивів селищ Мала Рогань і Вільхівка. Внаслідок обстрілу не лише пошкоджено цивільну інфраструктуру, мінно-вибухові травми отримала 13-річна дівчинка. Вона померла в лікарні.

Фільчаков наголосив, що загарбники на офіційних допитах не розповідали ніяких казок про «учєнія» і що, буцімто, «нічого не знали».

«Всі вони абсолютно точно знали, куди і навіщо їдуть. І дають відповідні покази», – зазначив керівник облпрокуратури.

Як повідомлялося, Харківщина щоденно зазнає обстрілів, третина регіону перебуває в тимчасовій окупації. Українські захисники тримають позиції на Ізюмському та Харківському напрямках і не дають загарбникам просунутися далі.

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