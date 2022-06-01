Держдеп вказує на плани росії створити «ХНР» або анексувати Херсонщину

Розвиток подій у Херсонській області свідчить про наміри росії застосувати сценарії щодо створення нової «народної республіки», як на сході України або анексії, як це сталося з Кримом. Про це 31 травня під час брифінгу в Вашингтоні заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, пише Укрінформ.

«Із наближенням сотого дня війни росії проти України ми продовжуємо бути стурбованими кроками, які вживає рф, щоби спробувати встановити інституційний контроль над суверенною українською територією, зокрема в Херсонській області», – наголосив він.

Нед Прайс підкреслив, що кремль, очевидно, планує або піти за шляхом створення фейкової «народної республіки» як в ОРДЛО, або шляхом анексії, як це сталося з Кримом. Він назвав це «прогнозованою» історією з російського підручника.

Відтак речник Держдепу навів повідомлення про те, що російські сили примусово усувають законних представників українського уряду та встановлюють нелегітимних проросійських «проксі». Останні вже заявляють про наміри звернутися до рф із проханням приєднати Херсонську область до кінця 2022 року. Крім того, росія намагається ввести обіг рублі на окупованих територіях.

Станом на кінець квітня росія, за попередніми даними, контролювала щонайменше 25 телевізійних веж в українських районах і транслювала проросійські медіаканали, очевидно, щоб послабити антиросійські настрої та опір суспільства, зауважив Прайс.

«Цього місяця російські офіційні особи збільшили кількість візитів до Херсона, включно візитом віцепрем’єр-міністра рф у середині травня, під час якого той публічно заявив, що москва вважає Херсон «гідним місцем у російській родині», – зазначив представник Держдепу.

Крім того, за його словами, кремль не приховував, що може спробувати провести фіктивний референдум для створення так званої «херсонської народної республіки».

«Кремль, імовірно, вважає, що примусове утримання Херсона забезпечить росії сухопутний міст до Криму, а також здобуде якусь «перемогу» у спробі виправдати для російської внутрішньої аудиторії тисячі життів, яких знищила війна за вибором Путіна», – зазначив Прайс.

Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать стежити за агресією й усіма планами росії в Україні. Крім того, США продовжать «притягувати до відповідальності тих, хто цьому сприяє, в тому числі за допомогою додаткових штрафних економічних заходів».

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