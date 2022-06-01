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Андрій Бєдняков: «Мы идём спасать русскоговорящих»... Врятували»

Андрій Котенський

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Відомий український телеведучий Андрій Бєдняков з міста Маріуполь, який все життя спілкувався російською, після того, як рф розбомбила його рідне місто та погубила життя матері, вирішив відмовитися від використання російської мови:

«На цій фотографії Андрій. З російським прізвищем Бєдняков. Цей хлопець все своє життя розмовляв російською мовою.

Але «русский язык ущемляют. Мы идём спасать русскоговорящих»… Врятували.

Відтепер інстаграм цього хлопця буде українською. Бо йому так хочеться. Бо інакше він не може (але й не треба теж дуже вихваляти. Бо були речі, за які соромно. Але краще пізДно, ніж ніколи). Так він висловлює свою позицію. Позицію проти вбивств, окупації та захвату територій іншої країни

Відтепер можете називати мене «бЕндеровцем». Ви ж так називаєте людину, яка любить свою країну?

Всім тим, хто буде зараз кидатися піною з рота, відповідь одна: кнопка відписатися перед вашими очима. Для тих, хто зі мною – кнопка «підписки» вам в поміч.

Я нікого не примушую. У кожного свій вибір. Російськомовні українці люблять країну не менше. 100%. Але це особисто мій вибір. Своєрідний привіт деяким підписникам з Россії.

P.S. Це фото зроблене в Маріуполі. В місті , яке було, є і буде українським завжди.

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