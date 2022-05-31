ЗСУ знищили склади боєприпасів та пункт управління БПЛА ворога

Вночі 31 травня українські захисники знищили на півдні 16 загарбників, ворожі техніку, центр управління безпілотниками та склад боєприпасів. Про це йдеться у Facebook Оперативного командування «Південь».

Так, ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували 16 російських окупантів, знищили їх самохідну артустановку, 4 броньованих та 5 інших автомашин. А також вщент розбили пункт управління БПЛА, склади боєприпасів та пально-мастильних запасів ворога.

У командуванні розповіли, що обстановка в операційній зоні продовжує тримати «напруження й динаміку на високому рівні».Зокрема, на Херсонщині тривають бойові дії та обстріли. Багато населених пунктів без електропостачання, води та газу. Область потребує медикаментів та гуманітарної допомоги. Противник не маючи успіхів в просуванні вперед, укріплюється на оборонних рубіжах, ховає техніку та підрозділи в населених пунктах, прикриваючись мирними мешканцями.

Продовжується обстріл населених пунктів Миколаївщини реактивними системами залпового вогню «Смерч» та «Ураган». Вночі нанесено удар по Очакову. Пошкоджено газову трубу газорозподільної станції та місцевий хлібозавод. Пожежу оперативно локалізовано, жертв та загрози витоку газу нема.

В Миколаєві знов понівечено житлові будинки, ворог підступно вкривав вогнем спальний район міста серед ночі. Інформація про постраждалих уточнюється. Ворожою артилерією обстріляно Воскресенську, Галицинівську, Шевченківську громаду. Є постраждалі. Інформація уточнюється. В Широківській громаді зруйновано 7 житлових будинків, фермерське господарство, їдальня. Пошкоджено 15 житлових будинків.

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