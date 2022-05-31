В «Укроборонпромі» викрили любителя «руского міра»

У Києві правоохоронці викрили співробітника одного з підприємств «Укроборонпрому», який активно агітував за росію та виправдовував її повномасштабне вторгнення. Про це йдеться на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

Російського колаборанта спіймали у столиці. Він працював на одному з підприємств «Укроборонпрому» і при цьому агітував за москву.

Як встановило слідство, чоловік публічно виправдовував військові злочини російських окупантів і закликав колег підтримати армію ворога. При цьому він неодноразово звертався до президента рф з проханням надати йому російське громадянство.

Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили електронні носії з прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію щодо літакобудування.

За якою статтею Кримінального кодексу України правоохоронці відкрили справу, поки не уточняють. Відомо, що колаборанту оголосили підозру, зараз встановлюються всі деталі щодо його підривної діяльності.

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