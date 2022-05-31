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В Україні з’явилося нове свято – День Державності

Анастасія Диняк

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Верховна Рада підтримала законопроєкт про запровадження нового свята. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Так, відтепер 28 липня, у День хрещення Київської Русі, відзначатимуть День Української Державності. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав у День Незалежності 2021 року. У вівторок, 31 травня, за законопроєкт проголосували 257 депутатів.

«В умовах збройної агресії рф проти України росія на найвищому державному рівні активно просуває фейковий образ російської держави. У цій системі дезінформації українці не є окремим народом, який має більш ніж тисячолітню історію державотворення, а є складовою триєдиного російського народу, а історія Київської Русі – етап російської державності. Ці тези фактично стають ідеологічним приводом для обґрунтування продовження збройної агресії російської федерації проти України», – йдеться пояснювальній записці.

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