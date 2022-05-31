В Україні побільшало поранених військовими рф дітей

Щонайменше 689 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 31 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 243. Зросла кількість поранених- 446. Про це йдеться у Facebook Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 153, Київській – 116, Харківській – 111, Чернігівській – 68, Луганській – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15. Всі дані ще встановлюються.

30 травня внаслідок обстрілу окупантами м. Харків та смт Коротич Харківського району Харківської області отримали поранення 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1909 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

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