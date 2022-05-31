ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні побільшало поранених військовими рф дітей

Ольга Денисяка

|

Щонайменше 689 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 31  травня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 243. Зросла кількість поранених- 446. Про це йдеться у Facebook Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 153, Київській – 116, Харківській – 111, Чернігівській – 68, Луганській – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15. Всі дані ще встановлюються.

30 травня внаслідок обстрілу окупантами м. Харків та смт Коротич Харківського району Харківської області отримали поранення 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1909 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів