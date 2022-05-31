У Харкові спіймали бойовиків-утікачів із «Л/ДНР»

У Харкові викрили і затримали двох колишніх учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО. Про це йдеться на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

Перший затриманий – колишній посадовець міліції з тимчасово окупованого Єнакієвого, до лав так званої «поліції ДНР» приєднався у 2014 році. Згодом він покинув угруповання та переїхав до Харкова, де переховувався від правосуддя. Спіймали того у місті під час оперативних дій.

Другий ексбойовик виявився неодноразово засудженим мешканцем тимчасово окупованого міста Ровеньки, що на Луганщині. У 2015 році ватажки терористів «ЛНР» призначили його кулеметником. Проте вже незабаром він утік на підконтрольну Україні територію.

Наразі триває слідство. На зрадників чекатиме суд.

Водночас в СБУ додають, що нещодавно суд виніс вирок двом командирам підрозділів так званої «ЛНР». Перебуваючи у складі окупаційних угруповань рф, вони брали участь у бойових діях проти українських військ.

Обох зловмисників захопили у полон під час невдалого ворожого наступу на Сєвєродонецьк. Суд призначив їм покарання – 8 та 10 років ув’язнення відповідно.

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