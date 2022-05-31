Садовий vs Козицький: ким мешканці Львівщини більше задоволені під час війни

На третій місяць повномасштабної війни в України мешканці Львівщини практично однаково оцінили роботу міського голови Львова Андрія Садового та голови обласної військової адміністрації Максима Козицького – 65% проти 59%. Про це свідчать результати опитування, яке у травні у великих містах Львівської області проводила соціологічна група «Рейтинг».

Повністю підтримують дії Андрія Садового зараз лише 26% жителів, скоріше підтримують – 39%. Абсолютну підтримку Максиму Козицькому висловили 24% опитаних, ще 35% заявили, що схильні підтримувати керівника області.

Водночас варто зауважити, що третина мешканців Львівщини взагалі не змогла відповісти на запитання про ставлення до роботи Максима Козицького. У Садового цей показник менший – 19%.

Втім у мера Львова є більше противників, ніж у глави ОВА. Не поділяють те, що робить Андрій Садовий, сукупно 16% мешканців, Максим Козицький – лише 8%.

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Якщо ж говорити про конкретні виміри роботи місцевої влади на Львівщині під час війни, то найкраще жителі оцінили дотримання громадського порядку та забезпечення продовольчими товарами. Дещо гірша ситуація, на думку опитаних, склалась зі зміцненням оборони міста та забезпеченням ліками.

Зауважимо, що після місцевих виборів восени 2020 року дотепер масштабних соціологічних досліджень думки жителів Львова щодо роботи Андрія Садового не було.

Головою Львівської ОДА Максима Козицького президент України призначив на початку 2020 року. Відтоді досліджень громадської думки щодо його діяльності також не було.

Довідково: опитування соціологічна група «Рейтинг» методом особистого інтерв’ю проводила 13-23 травня 2022 року у великих містах Львівської області: Львові, Дрогобичі, Самборі, Стрию, Червонограді.

Участь у дослідженні взяли 1200 респондентів – мешканці міст області (Львів – 800, інші міста – 400). Похибка становить не більше 2,8%.

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