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Росіяни вдарили ракетами по Слов’янську: є загиблі та поранені

Ольга Денисяка

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Вночі 31 травня російські війська завдали ракетного удару по Слов’янську у Донецькій області. Внаслідок обстрілу щонайменше троє людей загинули та шестеро поранені. Про це у Facebook заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Щонайменше троє людей загинуло, шестеро поранені в результаті ракетного удару, завданого росіянами вночі по Слов’янську. Постраждала школа та щонайменше сім багатоповерхівок», – заявив голова ОВА.

За словами Павла Криленка, наразі проводяться рятувальні роботи. Відтак точна кількість жертв та постраждалих ще уточнюється.

Голова ОВА наголосив, що у Донецькій області більше немає безпечних місць та закликав мешканців евакуюватись.

«Цей авіаудар – черговий злочин російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є цивільні люди. Вкотре повторюю, що безпечних місць на Донеччині немає, тож знову закликаю:  евакуюйтеся – збережіть свої життя. Путін веде війну на винищення українців», – заявив Павло Кириленко.

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