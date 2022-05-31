Окупанти шукають способи втікти з війни додому

Російські окупанти готові сідати до в’язниці аби повернутися з війни в Україні. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Так, ГУР оприлюднило розмову російського військового з батьком, який шукає для сина варіанти повернення додому.

«Якщо знову почнуть вмовляти. Там просто хлопці… дзвонили їм. Казали, що 109 полк розформували. Посадили багатьох. Кого в комендатуру, кого в прокуратуру. Не вірте цим казкам взагалі. «Саджайте» кажи й все», – каже він.

Окупант погоджується з батьком і запевняє, що не буде підписувати ніяких паперів та продовжувати контракт.

«Так, я знаю, не хвилюйся. Мені воно не треба. Кажу, не підпишу нічого. Нікуди мене не повезуть. Повезуть – п… (прочуханки) отримають. Будуть сидіти. І буде у нього звання не «адмірал», а нижче мого. «Півень» на зоні буде», – йдеться в розмові.

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