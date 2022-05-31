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На Херсонщині через брак їжі окупанти їдять собак

Анастасія Диняк

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Російських військових не можуть забезпечити провіантом через проблеми з логістикою, тому вони знову почали їсти собак. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила переписку російського окупанта, який знаходиться на Херсонщині, з товаришем. За його словами, у них взагалі не залишилося їжі, бо відсутня логістика і продукти «не можуть доставити».

«Все х***о. Нас українці е**т як молодих. Собак їмо, їсти немає що. Сьогодні йорка їли. Йоркширського терьера», – скаржиться окупант.

Натомість друг військового розказує, що в Росії лише «перемоги малюють», на що окупант відповідає, щоб «їхали сюди і малювали».

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