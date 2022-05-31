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Канада запровадила санкції щодо Кабаєвої та низки громадян РФ

Анастасія Диняк

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Канада запровадила санкції щодо 22 громадян Росії. До «чорного» списку потрапила й Аліна Кабаєва, яку пов’язують з Путіним. Про це повідомили у пресслужбі уряду Канади.

Так, в уряді Канади наголосили, що «дії РФ є серйозним порушенням міжнародного миру і безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи». Внаслідок цього до санкційного списку потрапили 22 росіян.

Серед них:

  • Аліна Маратівна Кабаєва (1983 р. н.)
  • Ольга Айзіман (1967 р. н.)
  • Олена Олександрівна Георгієва (1977 р. н.)
  • Лариса Михайлівна Фрідман (1993 р. н.)
  • Катерина Фрідман (1996 р. н.)
  • Андрій Козіцин (народився 9 червня 1960 року)
  • Михайло Львович Кучмент (1973 р. н.)
  • Мілана Королева (1977 р.н.)
  • Анатолій Олександрович Браверман (1985 р. н.)
  • Інна Яківна Браверман (1963 р. н.)
  • Олександр Арнольдович Браверман (1954 р. н.)
  • Михайло Миколайович Росєєв (1975 р. н.)
  • Вадим Кулик (1972 р. н.)
  • Наталія Германівна Діркс
  • Максим Дмитрович Кондратенко (1973 р. н.)
  • Норов Еркін Рахматович (1954 р. н.)
  • Святослав Островський (9 березня 1979 р. н.)
  • Дмитро Пьянов
  • Сергій Олександрович Мальцев (28 лютого 1973 р. н.)
  • Кирило Олександрович Царьов (25 вересня 1978 р. н.)
  • Наталія Андріївна Алімова (6 лютого 1979 р. н.)
  • Олександра Юріївна Буріко (6 червня 1977 р. н.)

Відтак цим особам заборонили в’їзд до     Канади, а їхня активи буде заморожено. Окрім того,  громадянам Канади, як всередині країни, так і за її межами, заборонено здійснювати операції з будь-яким майном вищевказаних осіб.

Також  санкції ввели проти чотирьох російських компаній: «Инвестторгбанка», «Россельхозбанка», «РВК» та «Российского фонда прямых инвестиций».

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