Канада запровадила санкції щодо Кабаєвої та низки громадян РФ

Канада запровадила санкції щодо 22 громадян Росії. До «чорного» списку потрапила й Аліна Кабаєва, яку пов’язують з Путіним. Про це повідомили у пресслужбі уряду Канади.
Так, в уряді Канади наголосили, що «дії РФ є серйозним порушенням міжнародного миру і безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи». Внаслідок цього до санкційного списку потрапили 22 росіян.
Серед них:
- Аліна Маратівна Кабаєва (1983 р. н.)
- Ольга Айзіман (1967 р. н.)
- Олена Олександрівна Георгієва (1977 р. н.)
- Лариса Михайлівна Фрідман (1993 р. н.)
- Катерина Фрідман (1996 р. н.)
- Андрій Козіцин (народився 9 червня 1960 року)
- Михайло Львович Кучмент (1973 р. н.)
- Мілана Королева (1977 р.н.)
- Анатолій Олександрович Браверман (1985 р. н.)
- Інна Яківна Браверман (1963 р. н.)
- Олександр Арнольдович Браверман (1954 р. н.)
- Михайло Миколайович Росєєв (1975 р. н.)
- Вадим Кулик (1972 р. н.)
- Наталія Германівна Діркс
- Максим Дмитрович Кондратенко (1973 р. н.)
- Норов Еркін Рахматович (1954 р. н.)
- Святослав Островський (9 березня 1979 р. н.)
- Дмитро Пьянов
- Сергій Олександрович Мальцев (28 лютого 1973 р. н.)
- Кирило Олександрович Царьов (25 вересня 1978 р. н.)
- Наталія Андріївна Алімова (6 лютого 1979 р. н.)
- Олександра Юріївна Буріко (6 червня 1977 р. н.)
Відтак цим особам заборонили в’їзд до Канади, а їхня активи буде заморожено. Окрім того, громадянам Канади, як всередині країни, так і за її межами, заборонено здійснювати операції з будь-яким майном вищевказаних осіб.
Також санкції ввели проти чотирьох російських компаній: «Инвестторгбанка», «Россельхозбанка», «РВК» та «Российского фонда прямых инвестиций».
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Анастасія Диняк