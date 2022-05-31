Канада запровадила санкції щодо Кабаєвої та низки громадян РФ

Канада запровадила санкції щодо 22 громадян Росії. До «чорного» списку потрапила й Аліна Кабаєва, яку пов’язують з Путіним. Про це повідомили у пресслужбі уряду Канади.

Так, в уряді Канади наголосили, що «дії РФ є серйозним порушенням міжнародного миру і безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи». Внаслідок цього до санкційного списку потрапили 22 росіян.

Серед них:

Аліна Маратівна Кабаєва (1983 р. н.)

Ольга Айзіман (1967 р. н.)

Олена Олександрівна Георгієва (1977 р. н.)

Лариса Михайлівна Фрідман (1993 р. н.)

Катерина Фрідман (1996 р. н.)

Андрій Козіцин (народився 9 червня 1960 року)

Михайло Львович Кучмент (1973 р. н.)

Мілана Королева (1977 р.н.)

Анатолій Олександрович Браверман (1985 р. н.)

Інна Яківна Браверман (1963 р. н.)

Олександр Арнольдович Браверман (1954 р. н.)

Михайло Миколайович Росєєв (1975 р. н.)

Вадим Кулик (1972 р. н.)

Наталія Германівна Діркс

Максим Дмитрович Кондратенко (1973 р. н.)

Норов Еркін Рахматович (1954 р. н.)

Святослав Островський (9 березня 1979 р. н.)

Дмитро Пьянов

Сергій Олександрович Мальцев (28 лютого 1973 р. н.)

Кирило Олександрович Царьов (25 вересня 1978 р. н.)

Наталія Андріївна Алімова (6 лютого 1979 р. н.)

Олександра Юріївна Буріко (6 червня 1977 р. н.)

Відтак цим особам заборонили в’їзд до Канади, а їхня активи буде заморожено. Окрім того, громадянам Канади, як всередині країни, так і за її межами, заборонено здійснювати операції з будь-яким майном вищевказаних осіб.

Також санкції ввели проти чотирьох російських компаній: «Инвестторгбанка», «Россельхозбанка», «РВК» та «Российского фонда прямых инвестиций».