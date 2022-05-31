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ЄС виділяє Україні дев'ять мільярдів євро макрофінансової допомоги

Ольга Денисяка

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Саміт Європейського союзу ухвалив рішення про надання Україні термінової позики на суму 9 млрд євро для погашення невідкладних бюджетних потреб. Про це заявила на пресконференції вночі 31 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Економічна правда.

«Україна потребує невідкладної фінансової підтримки. Як ви знаєте, щомісяця Україна потребує близько 5 млрд євро щомісяця для підтримки базових виплат, таких як зарплатні, пенсії тощо», – нагадала фон дер Ляєн, виступаючи  після завершення засідання Європейської ради.

Щоби погасити цей касовий розрив, ЄС невдовзі виділить для України безпрецедентно великий пакет макрофінансової допомоги.

«Ми готуємо механізм невідкладної макрофінансової підтримки на суму  9 млрд, над запровадженням якої ми будемо працювати протягом тижня», – заявила президентка ЄК.

Політичне рішення підтвердив президент ЄвроРади Шарль Мішель.

«9 мільярдів євро підтверджені Європейською радою», – наголосив він.

Зауважимо, що макрофінансова підтримка є довготерміновою позикою, але із дуже низькими відсотками, що близькі до нуля. Україна неодноразово використовувала макрофінансову допомогу ЄС, нещодавно отримала останні 600 млн євро з попереднього екстреного пакету.

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