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ДБР арештувало активи російської нафтової компанії на близько 400 мільйонів гривень

Анастасія Диняк

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Державне бюро розслідувань наклало арешт на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній, які засновані російською «Татнефтю». Про це повідомили у пресслужбі бюро.

Так, арешт наклали на 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів, які належать підприємствам, заснованим російською нафтовою компанією «Татнефть».

Наразі вартість арештованих активів становить близько 400 мільйонів гривень, однак після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 мільярдів гривень. Арештоване передадуть Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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