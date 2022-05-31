ДБР арештувало активи російської нафтової компанії на близько 400 мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань наклало арешт на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній, які засновані російською «Татнефтю». Про це повідомили у пресслужбі бюро.

Так, арешт наклали на 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів, які належать підприємствам, заснованим російською нафтовою компанією «Татнефть».

Наразі вартість арештованих активів становить близько 400 мільйонів гривень, однак після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 мільярдів гривень. Арештоване передадуть Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.