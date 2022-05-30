ЗСУ вибили росіян зі села на Херсонщині, в Криму окупанти нарощують ППО, – Генштаб

На 96 добу війни в Україні російські окупаційні війська ведуть наступ на Донбасі, нарощують систему протиповітряної оборони у захопленому Криму. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 30 травня.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках – без особливих змін. У збройних силах республіки білорусь до 4 червня тривають заходи з перевірки бойової готовності.

На Сіверському напрямку ворог продовжує із території рф артилерійські обстріли прикордонних районів, зокрема населених пунктів Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області і Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку росіяни продовжують підготовку до наступу, вивчають імовірні шляхи висування, постачання озброєння, військової техніки і матеріальних засобів з території рф. Аби знизити наступальний потенціал наших військ, противник здійснює вогневе ураження зі ствольної та реактивної артилерії.

На Харківському напрямку активних дій окупанти не проводили. Основні зусилля зосереджують на стримуванні дій українських підрозділів. Обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки.

На Слов’янському напрямку противник продовжує перегруповання військ для того, щоб поновити наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька спробував вести штурмові дії, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку загарбники, окрім артилерійських обстрілів, завдали авіаударів у районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари – в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ.

На Лиманському напрямку ворог перегруповується та готується до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районах Комишувахи, Новолуганського та Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати завдяки застарілій та відновленій техніці.

На Південнобузькому напрямку росіяни активних бойових дій не вели. Обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших.

«В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов із населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил російської федерації», – кажуть у Генштабі.

На Криворізькому напрямку противник здійснює вогневе ураження артилерією наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту продовжують ізольовувати район бойових дій, вести розвідку та здійснювати вогневу підтримку на приморському напрямку. росіяни й надалі блокують цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

Крім того, один носій крилатих ракет морського базування типу «Калібр» в акваторії Чорного моря перебуває у готовності до застосування.

Щоб забезпечувати зведений підрозділ зс рф, що перебуває на острові Зміїний, росіяни відправили десантний катер «Дюгонь» та два протидиверсійні катери «Раптор».

Окупанти продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. Там ворог додатково розгорнув до двох зенітних ракетних дивізіонів ЗРС С-300 зі складу 4 армії Південного військового округу.

«Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій», – додають у Генштабі.

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