Зеленський – до ЄС: путін не хоче об’єднаної Європи

Президент України Володимир Зеленський на саміті ЄС 30 травня звернувся до європейських лідерів із закликом подолати суперечності й ухвалити шостий пакет санкцій проти росії. При цьому він наголосив, що кремль робить усе, аби розколоти єдність Європейського Союзу.

«Сьогодні вже 96-й день повномасштабної війни росії проти нашої держави, проти всіх нас і проти всіх вас. Проти європейської єдності. росія хоче бачити на таких засіданнях не цілісну Європейську раду, яку ми зараз бачимо, і не єдиний Європейський Союз, а 27 окремих держав, 27 уламків, які неможливо зібрати докупи. Це її бажання… І зараз ми бачимо, як російський наступ на Донбасі руйнує наші міста, руйнує громади України, і як європейська єдність, бажана європейська єдність, може похитнутися», – сказав Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що з моменту ухвалення останнього, п’ятого пакету санкцій проти росії, минуло вже 52 дні. За цей час кількість ракетних ударів по Україні зросла з тисячі до майже 1600, побільшало загиблих дітей і мирних мешканців, стало більше зруйнованих будівель.

«Я не звинувачую нікого з вас. Провина за все, що відбувається, – тільки на російській державі. Але я впевнений, що для кожного, кожної з вас очевидно, що мав би бути прогрес і в санкціях за цю агресію. Такий прогрес, щоб росія почала шукати мир. І тільки це може бути нашою спільною вимогою. Мир. Жодних компромісів довкола нашої територіальної цілісності, нашого суверенітету не може бути!», – наголосив президент.

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Водночас Володимир Зеленський зауважив, що наслідки війни вже вийшли за межі європейського континенту, адже продовольчі проблеми у світі через блокаду чорноморських портів загрожують новою хвилею мігрантів, які шукатимуть кращого життя у Європі. Саме цього, на думку президента України, росія свідомо сподівається домогтися.

Крім того він пригадав маніпуляції кремля на енергетичному ринку для «підігрівання» цін, які почалися ще торік.

«росія створює умови для того, щоб європейці протестували не проти агресії і агресора, а власних держав. Проти вас, проти свого керівництва. І якщо це ставка росії на політичний хаос у ваших країнах, чому хтось ще думає, що може захиститися наодинці? Європа має продемонструвати силу, тому що тільки силу росія сприймає як аргумент. Настав час бути не “уламками”, а єдиним цілим», – резюмував Зеленський.

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