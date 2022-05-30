З росії не випускають сім’ї окупантів, які воюють в Україні, – розвідка

В західному військовому окрузі росії родинам офіцерів заборонили покидати територію країни. У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу рф. Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.

Воєнна розвідка України оприлюднила список воєнних злочинців – військовослужбовців вертолітної ескадрильї 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу (в/ч 12633 аеродром Пушкін, м. Санкт-Петербург).

«Всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності», – наголосили в розвідці.

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