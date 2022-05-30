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Україна – Шотландія 2022. Прогноз букмекерів

Омелян Шевчук

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1 червня на стадіоні у Глазго буде проведений півфінал відбору на Чемпіонат світу 2022. Матч між Україною і Шотландією відбудеться о 21:45, його результат визначить, хто прийме участь у Чемпіонаті Світу з Футболу в Катарі.

За коефіцієнтами, які наразі пропонує букмекер Parimatch, ми бачимо, що очікується перемога збірної Шотландії. Ставки на перемогу Шотландії приймаються з коефіцієнтами 2.39. На перемогу України можна поставити за коефіцієнтами 3.25, а на нічию коефіцієнти 3.05. 

Стосовно кількості голів у матчі, Parimatch прогнозує більше двох забитих голів. На такий тотал приймаються ставки з коефіцієнтом 1.83. На тотал менше двох голів можна поставити за коефіцієнтом 1.97. 

Найвірогіднішим результатом букмекер вважає мінімум один гол у ворота України, який буде забитий у першому таймі. Також букмекер вважає, що всі голи матчу будуть забиті збірною Шотландії, на цей результат пропонується коефіцієнт 1.73, в свою чергу на ймовірні голи обох команд коефіцієнт 2.03.

Прогнози все ще можуть змінитися

Не варто вважати прогнози букмекера остаточними. Вони можуть змінюватися залежно від складу команд та інших даних, що впливають на якість гри. Якщо ви вирішите робити лайв ставки під час перегляду матчу, коефіцієнти змінюватимуться безперервно і залежатимуть від подій на полі.

Які букмекери приймають ставки 

З двох легальних українських букмекерів наразі тільки Parimatch приймає ставки на матч Україна – Шотландія. Але VBET дуже скоро відкриє власний набір ставок, тому радимо вам зазирнути у огляди букмекерів VBET і Parimatch та порівняти їхні умови, перш ніж реєструватися на сайті та вносити гроші на рахунок. 

Не варто робити ставки у букмекерів, які не мають ліцензії України, адже таким чином ви ризикуєте своїми грошима та особистими даними. 

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