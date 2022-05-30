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СБУ зірвала спецоперацію росії із дискредитації ОБСЄ

Ольга Денисяка

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Служба безпеки України встановила, що спецслужби рф провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Зазначається, ворог планував зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у нібито шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію та поставити під сумнів її об’єктивність

Для збору «доказової бази» загарбники незаконно вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та «вибивали» з них компрометуючу інформацію. Так, у тимчасово окупованому Херсоні співробітники фсб, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника моніторингової Місії ОБСЄ підписати «угоду про негласну співпрацю».

За даними СБУ, ще кількох працівників Місії окупанти затримали і намагалися скомпрометувати. А з 16 по 23 травня співробітники фсб, погрожуючи вбивством, змусили працівників місії на камеру «свідчити» про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями. Хоча окуанти до того 5 разів приїздили та грабували його.

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