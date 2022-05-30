Російські солдати готові вбивати генералів, які примушують йти в наступ, – СБУ

У Донецькій області контрактники рф ледь не розстріляли свого генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби змусити «відказників» продовжувати воювати. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила і оприлюднила у Facebook Служба безпеки України.

В перехоплені розмові йдеться про те, що солдати відмовилися виконувати наказ і були готові підірвати «високих гостей». Тож російський генерал ганебно втік з передової, підібгавши хвоста.

«У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: «Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!…» И все. Тут пацаненок: «Иди, говорит, вали!». Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: «Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся тут». Всё. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал», – розповідає своїй дружині російський загарбник.

Він скаржиться, що від їхньої бригади (понад 600 осіб) залишилась лише третина, а решта – загинули чи поранені. Тож він радо підхоплює слова дружини, що з України треба тікати: «После еб*чих слов, я что-то вообще не хочу тут оставаться!».

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