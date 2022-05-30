Окупанти поширюють фейк про знищення командного пункту ЗСУ, – ОК «Південь»

російська пропаганда активно поширює фейк про те, що окупанти нібито знищили один із командних пунктів ЗСУ на Миколаївщині. Про це йдеться у зведенні Оперативного командування «Південь», опублікованому ввечері 30 травня у Facebook.

Війська рф уночі випустили крилату ракету з комплексу «Точка-У» по місту Новий Буг на Миколаївщині. Вона влучила у житлові та офісні квартали в центрі міста, будівлі зазнали суттєвих пошкоджень. Поранено двох осіб.

При цьому російська пропаганда взялась поширювати фейк, що цим ударом вдалося потрапити у командний пункт ЗСУ, знищити керівний склад та значне скупчення танкового та артилерійського озброєння. В Оперативному командуванні «Південь» наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності.









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Крім того, уночі та на світанку 30 травня окупанти двічі атакували Одещину стратегічною авіацією, випустивши з літаків Ту-22 ракети Х-22. Одну з них знищила протиповітряна оборона, друга – влучила у непрацюючий міст через Дністровський лиман.

«Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед цивільного населення нема. Відновлення пошкоджених залізничної колії та дорожнього покриття моста потребують суттєвих витрат часу та ресурсів і наразі недоцільне й неможливе. Ворог відчайдушно продовжує руйнування інфраструктури України, намагаючись залякати мирне населення та вплинути на економічну ситуацію регіону», – йдеться у повідомленні.

У ніч на 30 травня українські військові на півдні ліквідували 46 окупантів, знищили вісім танків Т-62, дві 122-мм гаубиці, дві реактивні системи залпового вогню «Град», автомобільну і броньовану техніка, а також склад боєприпасів противника.

Корабельне угруповання ворожих сил відправило на ремонт до кримських пунктів базування три великі десантні кораблі, але продовжує утримувати блокаду портів та судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Військові додають, що загроза ракетних ударів із моря по території України є на високому рівні.

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