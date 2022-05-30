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Netflix остаточно пішов із росії

Наталя Дуляба

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Американська стрімінгова платформа Netflix остаточно пішла з ринку рф. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

«Netflix остаточно покинув ринок рф. Тепер на території росії недоступний ні сайт, ні додаток. Чудова новина, яку ми всі так чекали», – написав він.

Олександр Ткаченко подякував Netflix за висловлену таким чином солідарність з Україною та за підтримку, а також висловив сподівання на співпрацю після перемоги України у війні.

Зазначимо, ще в березні Netflix видалив свій застосунок із App Store і Google Play у росії.

Як зараз пояснив речник компанії, у Netflix дочекалися кінця поточного розрахункового циклу, аби відключити клієнтів. Тепер платформа остаточно не доступна на території рф, пише Економічна правда.

Додамо, що Netflix є провідною світовою стрімінговою платформою, яка на кінець 2021 року мала понад 221 мільйон підписників, але в росії вона була другорядним гравцем.

У квітневому листі до акціонерів компанія заявила, що втратила 700 тисяч користувачів із платними підписками внаслідок виходу з росії.

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