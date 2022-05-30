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На півдні ЗСУ знищили командний пункт, 67 окупантів та техніку ворога

Ольга Денисяка

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29 травня на південному напрямку українські військові знищили пункт управління безпілотниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів, а також 67 окупантів та 27 одиниць ворожої техніки. Про це йдеться у Facebook Оперативного командування «Південь».

Серед техніки ЗСУ ліквідували 6 танків Т-62, 2 реактивні системи залпового вогню «Град», 3 самохідних гаубиці «Мста-С», 3 одиниці броньованої та 13 – автомобільної техніки. Також захисники знищили 67 російських окупантів, пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів.

У командуванні розповідають, що обстановка на південному напрямку «динамічна та напружена». Ворог продовжує підтягування резерви та облаштовувати оборонні рубежі на Херсонщині. Неподалік від Херсону триває вивантаження техніки: близько 120 одиниць Т-62 та БМП-2. В районі Нової Каховки та Степанівки облаштовуються танкові позиції. Водночас підрозділи ЗСУ продовжують наступальні дії та «заходи сковування й недопущення переміщення резервів».

Протягом доби, 29 травня, ворог вкривав артилерійським вогнем Миколаїв, вражаючи промислову інфраструктуру, дитячий спортивний комплекс, житлові квартали та торгові точки. Одна людина загинула, також серед цивільного населення є поранені.

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