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На Донбасі ЗСУ відбили вісім ворожих атак, бої тривають

Наталя Дуляба

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Упродовж понеділка, 30 травня, українські військові відбили вісім ворожих атак у Луганській і Донецькій областях, ще на двох локаціях бої тривають. Про це йдеться у вечірньому зведенні угруповання Об’єднаних сил у Facebook.

Відбивши на Донбасі вісім атак російських окупаційних військ, ЗСУ завдали їм таких втрат:

  • 1 танк;
  • 4 артилерійські системи;
  • 5 бойових броньованих машин;
  • 2 автомобілі;
  • крилата ракета Х-59МК.

Зі свого боку окупанти вздовж усієї смуги оборони застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Протягом доби росіяни обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, 33 із них – це житлові будинки.

Внаслідок цих обстрілів загинули щонайменше троє мирних мешканців, ще семеро отримали поранення і травми різного ступеня важкості. Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються.

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