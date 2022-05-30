На Донбасі ЗСУ відбили вісім ворожих атак, бої тривають

Упродовж понеділка, 30 травня, українські військові відбили вісім ворожих атак у Луганській і Донецькій областях, ще на двох локаціях бої тривають. Про це йдеться у вечірньому зведенні угруповання Об’єднаних сил у Facebook.

Відбивши на Донбасі вісім атак російських окупаційних військ, ЗСУ завдали їм таких втрат:

1 танк;

4 артилерійські системи;

5 бойових броньованих машин;

2 автомобілі;

крилата ракета Х-59МК.

Зі свого боку окупанти вздовж усієї смуги оборони застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Протягом доби росіяни обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, 33 із них – це житлові будинки.

Внаслідок цих обстрілів загинули щонайменше троє мирних мешканців, ще семеро отримали поранення і травми різного ступеня важкості. Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються.

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