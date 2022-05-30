На Буковині депутатка з чоловіком розкрадали гуманітарку

Правоохоронці викрили депутатку однієї з міських рад Чернівецького району та її чоловіка на розкраданні гуманітарної допомоги, призначеної для української армії. Про це йдеться у Facebook Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані, будучи головою та членом благодійної організації, під час воєнного стану організували незаконну реалізацію гуманітарної допомоги.

Подружжя намагалося продати за 4500 доларів США завезений як гуманітарну допомогу в Україну транспортний засіб марки Volkswagen LT28, призначений для передачі ЗСУ.

Депутатці та її чоловіку повідомили про підозру у розкраданні гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Їм загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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