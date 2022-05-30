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Львівські десантники знищили взвод псковських окупантів

Ольга Денисяка

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Бійці львівської «вісімдесятки» знищили взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області. Про це йдеться у Facebook Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

«Завдяки злагоджені роботі артилерійських підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, на одному з напрямків знищено взвод 104-го десантно-штурмовий полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітрянодесантних військ зс московії», – йдеться в повідомленні.

За словами командира артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШВ, було успішно знищено біля двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед.

Зазначається, що вказана російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме Львівським десантникам й несла значні втрати від захисників України.

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