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Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зламав плани Росії, – аналітики

Ольга Денисяка

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Американські військові аналітики припускають, що контрнаступ українських захисників у Херсонській області порушить плани росії контролювати окуповані території на південному напрямку. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW), передає Українська правда.

росіяни 29 травня продовжили штурм Сєвєродонецька, проте не мали підтвердженого просування. А їхній прогрес, за припущенням ISW, буде повільним. російська армія на сході України, яка раніше мала на меті захопити всю Луганську та Донецьку області, тепер майже повністю зосереджена на Сєвєродонецьку.

Також експерти заявляють, що російські війська навряд чи зможуть провести кілька одночасних операцій і, ймовірно, будуть ще більше знижувати пріоритети просування на південний схід від Ізюма та на захід від Лиману на користь зосередивши наявні сили на Сєвєродонецьку.

Ключові висновки експертів ISW:

  • російські війська продовжували спроби повністю взяти під контроль Сєвєродонецьк.
  • Окупанти продовжували наступ на південний схід від Ізюма, але не мали успіху в просуванні до Слов’янська.
  • Загарбники продовжували наступальні операції, щоб перерізати українські наземні лінії зв’язку на північний схід від Бахмута, і навряд чи намагатимуться безпосередньо атакувати місто.
  • Український контрнаступ у Херсонській області змусив російські війська зайняти оборонну позицію і, ймовірно, порушить намагання росії посилено контролювати окуповані території на південному напрямку.

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