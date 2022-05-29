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В окупованому Мелітополі пройшов проукраїнський мітинг

Андрій Котенський

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В окупованому Мелітополі Запорізької області очікують звільнення від російської окупації. У неділю, 29 травня, місцеві партизани провели патріотичну акцію на підтримку України, повідомляє місцеве видання Ріа-Мелітополь.

Як анонсували активісти руху «Жовта стрічка», проукраїнська акція відбудеться у неділю, 29 травня, щоправда місце зустрічі тримали у таємниці.

«Прийти на мітинг і заявити про свою позицію хотіли багато хто, але не знали де. Проте народ зібрався», – йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, патріоти виконали гімн України.

Таким чином мелітопольці ще раз довели, що не готові здаватися та вірять у якнайшвидше звільнення Мелітополя ЗСУ.

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