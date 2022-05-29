В окупованому Генічеську озброєні росіяни вдерлись у приватні бази відпочинку

російські війська, які окупували курортний Генічеськ, вдерлись у приватні бази відпочинку і готуються, що туристичний сезон тут пройде вже як у частині рф. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що озброєні російські військовослужбовці вдерлися до приватних баз відпочинку «Білий Лебідь» та Arabatka.club в селі Генічеська Гірка на Арабатській Стрілці. Окупанти заборонили місцевим охоронцям впускати до баз людей, погрожуючи тим, що «вже найближчим часом ці території стануть російською власністю».

Самі ж окупанти у своїх соцмережах пишуть про те, як вони гріються під сонцем на березі Азовського моря.

«Арабатська Стрілка межує з окупованим Кримським півостровом, який агресор використовує як військову базу для нападу на материкову частину України. Існує загроза, що випущені з Криму винищувачі, військові гелікоптери, ракети будуть наражати на небезпеку «відпочивальників»», – написала Людмила Денісова.

За її словами, такими діями рф грубо порушує Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо мілітаризації тимчасово окупованого півострова, IV Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Європейську конвенцію з прав людини.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень з боку росії.

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