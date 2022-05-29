Спецпризначенці влаштували засідку у тилу росіян

На Херсонщині українські спецпризначенці підірвали росіян у тилу. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Бійці Сил спеціальних операцій зайшли у тил ворога на Херсонщині, де замінували шляхи проїзду російської військової техніки. Дочекавшись, поки там поїде вантажівка з окупантами, українці дистанційно підірвали закладену вибухівку.

«Результат роботи – повністю знищена техніка та особовий склад противника. Ворожий Камаз “Тайфун”, забитий особовим складом противника, згорів разом із вмістом в одну мить», – вказано у повідомленні.

Українські військові показали момент засідки у тилу росіян:

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