ОСТАННІ НОВИНИ

росіяни обстріляли Миколаїв із «Ураганів»: є загиблі і поранені

Наталя Дуляба

|

російські окупанти обстріляли Миколаїв із «Ураганів». Одна людина загинула, ще семеро поранені. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Боєприпаси з «Урагану» розірвалися у дворах житлових багатоповерхівок. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 8 будинків у Миколаєві.

Відомо, що одна людина загинула на місці, ще семеро дістали поранення різного ступеня важкості.

Також ввечері 28 травня окупанти нанесли ракетний удар по Кривому Рогу і знищили промисловий об’єкт. За попередніми даними, постраждалих немає.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів