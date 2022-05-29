росіяни обстріляли Миколаїв із «Ураганів»: є загиблі і поранені

російські окупанти обстріляли Миколаїв із «Ураганів». Одна людина загинула, ще семеро поранені. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Боєприпаси з «Урагану» розірвалися у дворах житлових багатоповерхівок. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 8 будинків у Миколаєві.

Відомо, що одна людина загинула на місці, ще семеро дістали поранення різного ступеня важкості.

Також ввечері 28 травня окупанти нанесли ракетний удар по Кривому Рогу і знищили промисловий об’єкт. За попередніми даними, постраждалих немає.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.