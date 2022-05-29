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Польща передає Україні артилерійські установки AHS Krab

Андрій Котенський

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Польський уряд ухвалив рішення передати на озброєння України три батареї самохідних артилерійський установок калібру 155 мм AHS Krab., повідомляє Polskie Radio.

Польська сторона вже провела навчання 100 українських військовослужбовців щодо експлуатації такого типу зброї.

Довідково: AHS Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90.

Довжина ствола – 52 калібри. А в якості шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.

Виробником AHS Krab є Huta Stalowa Wola.

Раніше Польща також передала Україні понад 200 танків. Українські артилеристи вже застосовують на передовій французькі САУ Caesar. Українські захисники на Донбасі застосовують на полі бою близько 100 американських гаубиць М777 калібру 155 мм.

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