На Львівщині добровольці тероборони проходять вишкіл

Добровольчі формування територіальної оборони Львівщини навчають, як застосовувати важке озброєння. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

«Учасників вишколу ознайомлюють із порядком транспортування, розгортання та застосування важкого озброєння, зокрема переносних ракетних комплексів, гранатометів та мінометів», – написав він.

Вишкіл добровольчих формувань територіальних громад Львівської області проходить з 27 по 31 травня. Загалом на Львівщині разом зі Львовом сформували 83 воєнізовані формування територіальних громад, до яких входять тисячі мешканців.

Максим Козицький додав, що протягом літа в області планують розширити підготовку воєнізованих підрозділів територіальних громад.

Зазначимо, що згідно з законодавством добровольчі формування територіальних громад – це воєнізований підрозділ, сформований у конкретній громаді на добровільній основі з її мешканців. Він призначений для участі у підготовці та виконанні завдань тероборони в межах території відповідної територіальної громади.

Долучитися до добровольчих формувань можна за місцем проживання. Детальніше читайте за цим посиланням.

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Фото: Максим Козицький