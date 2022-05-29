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кремль засипає іноземні ЗМІ заявами «експертів» про те, що Україна має піти на поступки

Наталя Дуляба

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Упродовж тижня кремль через лояльних «західних експертів» просувала в іноземних ЗМІ наратив про начебто неминучу перемогу росії та необхідність України йти на поступки. Про це йдеться у Telegram Центру протидії дезінформації при РНБО.

«Французький центр досліджень у сфері розвідки опублікував аналітичне зведення, в якому частково просуваються кремлівські наративи про “недосвідчених українських солдатів» та «професійну російську армію”», – вказано у повідомленні.

Екссенатор США Річард Блек в інтерв’ю англомовним медіа цього тижня розповідав про неминучу перемогу росії, оскільки «рф не може собі дозволити програти через загрозу розширення НАТО».

Також італійський генерал Леонардо Трикаріко закликав ЄС відмовитись від «божевільної ідеї виграти війну в Україні» та схилити Україну до капітуляції, щоб не провокувати росію на застосування зброї масового ураження.

А німецький Інститут Шиллера провів міжнародну дискусію на тему загрози Третьої світової війни, учасники заходу дійшли до висновку, що «конфронтація з росією згубна для Німеччини та ЄС».

В РНБО підкреслюють, що всі ці заяви – спроба росії нав’язати світу бачення, необхідне рф.

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