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Контрактники російської армії хочуть пошвидше втекти з України, – перехоплення

Наталя Дуляба

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Наприкінці травня спливає визначений законодавством рф 90-денний термін на проведення «спецоперації». Тому ті контрактники, які заїхали в Україну у лютому, мають підстави «законно» покинути службу. Про це свідчить телефонна розмова окупанта, яку перехопила й оприлюднила СБУ.

росіянин, який з лютого воює в Україні, у розмові зі своїм товаришем нарікає, що хоче нарешті додому, а заміни жодної «не світить».

«За*бало все. Короче, сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, бл*дь, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?», – каже окупант.

Знайти нових охочих воювати у росії є непросто, тож командування намагається втримати хоч цих вояк на передовій.

«Приезжают, агитируют там, какими только способами: «Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто тут останется». Пугают, что характеристику испортят в личном деле, если уволиться, но, бл*дь, еще ни одного это не остановило», – додає загарбник.

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