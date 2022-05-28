Військові рф почали масово ґвалтувати у своєму «перевалочному пункті» в росії, – СБУ

У Білгородській області росії, яка зараз слугує «перевалочним пунктом» армії рф, військові почали масово ґвалтувати жінок. Про це свідчить телефонна розмова одного з окупантів, яку перехопила й оприлюднила Служба безпеки України.

Українська спецслужба перехопила розмову російського окупанта зі своєю дружиною, яка працює в правоохоронних органах рф. Вона каже, що в Білгородській області значно побільшало заяв про зґвалтування.

«У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка», – розповідає жінка.

За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.

«Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…», – уточняє росіянка.

Вона переказує історію про дівчину, для якої знайомство з військовим рф перетворилось на зґвалтування п’ятнадцятьма солдатами.

«Бачимо, що від власної армії потерпають самі росіянки. Цікаво, що на таку тенденцію скаже жіночка з перехоплення СБУ, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок?», – риторично запитують у спецслужбі.

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