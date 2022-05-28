Україна здобула перше «золото» на чемпіонаті Європи

Українська каратистка Анджеліка Терлюга здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи-2022. Про це пише Суспільне.

Так, це вже третя медаль України на чемпіонаті, який триває в Ґазіантепі в Туреччині. Раніше каратистки Аніта Серьогіна та Різван Талібов вибороли «бронзу». Першу золоту медаль для української команди завоювала віцечемпіонка Олімпійських ігор Анжеліка Терлюга.

Спортсменка виступала в категорії до 55 кілограмів. Каратистка змагалася з іспанкою Корлотою Фернандес та перемогла її з рахунком 9:0. Також вона здолала хорватку Ему Сґарделл з рахунком 3:1. У чвертьфіналі з 8:0 перемогла азербайджанку Мадіну Садіґовійм, а у півфіналі – італійку Вероніку Брунорі (2:1).

За «золото» українка змагалася з давньою суперницею, олімпійською чемпіонкою Івет Горановою з Болгарії та перемогла її з рахунком 11:3.