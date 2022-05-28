Російська авіація обстріляла прикордонні райони Сумщини

Російський літак здійснив ракетний обстріл двох прикордонних населених пунктів на Сумщині. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Так, у суботу, 28 травня, близько 18:00 ворожий літак випустив три ракети по об’єктах інфраструктури в двох населених пунктах. Унаслідок цього отримала поранення місцева мешканка. Окупанти пошкодили церкву, дитячий садочок та приватний будинок.