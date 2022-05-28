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росіяни вбили в Україні 242 дитини

Наталя Дуляба

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Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали щонайменше 682 дитини: 242 загинули, 440 малюків дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в Україні загинули 242 дитини (+1), за минулу добу побільшало поранених – до 440 (+2).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 153, Київській – 116, Харківській – 108, Чернігівській – 68, Луганській – 51, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, а також у Житомирській областях – 15.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на звільнених і тимчасово окупованих територіях.

Встановлено, що 26 травня у Маріуполі 12-річний хлопчик загинув внаслідок детонації ворожого снаряду на території школи.

Також у ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що під час обстрілу окупантами 15 березня Маріуполя отримав поранення 15-річний підліток. Хлопця примусово вивезли в лікарню на територію так званої «ДНР». Разом із ним забрали його 2-річного брата та 14-річну сестру.

Крім того, з’ясувалось, що 28 лютого внаслідок обстрілу військовими рф автомобіля у Харкові отримав поранення 17-річний хлопець.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 1888 закладів освіти, 180 із них зруйновані повністю.

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