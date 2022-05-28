росіяни катували і знущалися над військовополоненими з-під Маріуполя, – Денісова

Українських військових, що потрапили в полон біля Маруіполя, росіяни катували, здійснювали на них психологічний тиск, вводили невідомі препарати, а до офіцерів і бійців «Азову» застосовували тортури з особливою жорстокістю. Військовослужбовиць примушували до статевих актів. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Про звірства, які довелося пережити у російському полоні, розповіли звільнені військовослужбовці ЗСУ під час одного з моніторингових візитів у лікарні. Більшість із них потрапили в полон під Маріуполем.

Спочатку їх утримували в підвалах та господарських спорудах. Потім етапували до гауптвахти, слідчого ізолятора у Донецьку та до виправної колонії №120, які розташовані на тимчасово окупованій території. У подальшому військових ЗСУ перевели до слідчих ізоляторів Таганрога і Воронежа.

У полоні українських військовослужбовців катували: погрожували вбивством, били та принижували.

«З особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерського складу Збройних Сил України та бійців загону спецпризначення «Азов». Під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата по пальцях ніг та відкритих ранах, застосовували плоскогубці, закидали зашморг на шию і душили. Крім того, катували електрострумом, били киянкою та ногами», – розповідає Денісова.

Українські військовослужбовці кажуть, що окупанти вводили їм невідомі препарати на літеру «М», після чого ті непритомніли та втрачали пам’ять.

Загарбники змушували українських солдатів вчити вірш «Простите нас, родные россияне», гімн рф, історію створення герба та прапора рф, у противному випадку застосовували тортури і катування.

«Українські жінки-військовополонені, які утримувалися в Донецькому СІЗО, розповіли, що у камерах, розрахованих на 2-3 особи, їх перебувало щонайменше 17-20. Замість санвузла – відро. Жінки були позбавлені засобів гігієни та можливості помитися. Стосовно них чинився психологічний тиск – на їхніх очах жорстоко били українських полонених чоловіків. Також полонянок примушували до статевих актів», – додає Людмила Денісова.

Поранені бійці не отримували життєво необхідну медичну допомогу. Лікар оглянув їх лише перед переміщенням до табору військовополонених у Севастополі, де допомогу надавали вже представники Червоного хреста.

Українцям не давали воду, лише 1,5 л на 30-40 осіб, а денний раціон на території ОРДО шматка хліба і сала. Інколи, даючи м’ясо, росіяни знущалися і казали, що воно «людське».

Крім того, українські військовослужбовці були позбавлені можливості зв’язатися з рідними. Картки з даними про особу військовополоненого для інформування своєї родини Центрального агентства розшуку МКЧХ, передбачені статтею 70 Женевської конвенції 1949 року, які мають надсилати відразу після взяття в полон, були заповнені лише безпосередньо перед обміном.

Вказаними злочинними діями рф порушила права військовополонених, гарантовані положеннями статей 17, 19, 20, 21, 22, 24-27, 29-31, 46, 48, 69-71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Людмила Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень з боку росії.

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