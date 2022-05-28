Після невдалого наступу на Луганщині ворог знову був змушений відступати

Українські військові почали наступ на Херсонщині. Російські підрозділи зазнали втрат та були змушені займати позиції на невигідних рубежах. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 28 травня у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках продовжується посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону та зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Також в Білорусі до 31 серпня 2022 року вводяться тимчасові обмеження на в’їзд та перебування у прикордонних з Україною Брагінському, Лоївському та Хойницькому районах Гомельської області.

На Сіверському напрямку ворог утримує війська на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. Також окупанти здійснюють ротацію частини підрозділів та удосконалюють інженерне обладнання.

Окрім того, противник чотири рази обстрілював з мінометів позиції підрозділів прикордонної служби в районах населених пунктів Середина Буда, Старі Вирки та Зноб-Трубічевська та за допомогою авіації завдав ракетного удару по цивільному промисловому об’єкту на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог намагається стримати просування українських військ та укріпитися на власних позиціях.

На Слов’янському напрямку противник готується до поновлення наступу та продовжує перекидання залізницею озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів.

На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках.

Основні зусилля окупанти спрямовують на оточення українських військ у районах міст Лисичанськ і Сєверодонецьк та спроби вийти на адміністративний кордон Луганщини.

На Лиманському напрямку противник зосередив зусилля на закріпленні власних позицій у населеному пункті Лиман. Також окупанти завдали три авіаційних удари у районі населеного пункту Діброва.

На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагаються покращити тактичне положення в районах населених пунктів Комишуваха і Новолуганське.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів наступ у напрямку Борівського, однак зазнав втрат і відійшов.

На Авдіївському напрямку противник завдавав інтенсивних артилерійських ударів уздовж всієї лінії зіткнення. Літаки штурмової авіації завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Авдіївка, Веселе та Кам’янка.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють позиції українських військових.

На Південнобузькому напрямку російські військові намагаються зберегти контроль над Херсонщиною.

Внаслідок наступальних дій ЗСУ на Херсонщині ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки.