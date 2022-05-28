Під Авдієвкою загинув військовий з Львівщини

Унаслідок ворожих обстрілів під Авдієвкою на Донеччині загинув Андрій Кубіцький з Кам’янка-Бузької громади. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, 49-річний Андрій Кубіцький, мешканець села Деревляни, загинув унаслідок масованого артилерійського обстрілу під Авдіївкою. Чоловік пішов на війну добровольцем та захищав Україну з перших днів повномасштабної війни.

У суботу, 28 травня, вбитого військовослужбовця зустрічали в Деревлянах. Поховають чоловіка у неділю, 29 травня.