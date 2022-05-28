Окупанти заблокували виїзд з Херсонщини

Російські військові повністю заблокували шляхи виїзду з тимчасово окупованої Херсонщини на територію підконтрольну Україні. Про це повідомили в пресслужбі Оперативного командування «Південь».
Так, окупанти «фільтрують» автомобілі цивільних, які намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію. Після перевірки автомобілі розвертають назад.
Окрім того, в командуванні додали, що ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру вздовж адмінмежи Миколаївщини та Херсонщини. Унаслідок обстрілів є постраждалі місцеві мешканці.
«Знов атаковано Миколаїв реактивними системами залпового вогню. З відчаю ворог намагається болюче вжалити і знов влучає в житлові квартали. Попередньо, є поранені серед цивільного населення. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.
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Анастасія Диняк