На Запоріжжі ЗСУ знищили дислокацію окупантів

Українські військові розгромили одне з місць дислокації окупантів у Запорізькій області. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Успішно на Запоріжжі нещодавно попрацювали бійці 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ. Вони ліквідували російських окупантів в одному з місць дислокації. Крім живої сили, вдалося знищити ще й ворожу техніку.
При цьому у Генштабі додали, що точність артилерії стала ще кращою, таким чином натякнувши на технічне оновлення.
Українські військові показали, як знищували ворога на Запоріжжі:
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Наталя Дуляба