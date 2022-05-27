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У Львові затримали корегувальника вогню окупантів

Ольга Денисяка

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Служба безпеки України затримала чоловіка, який передавав російським спецслужбам інформацію про результати ракетних обстрілів у Львові. Про це йдеться у Facebook Управління СБУ у Львівській області.

Контррозвідники встановили, що зловмисник передавав ворожим спецслужбам інформацію щодо результатів ракетних обстрілів у  Львові. А також збирав аналітичні дані та повідомляв про необхідність нанесення ударів й по інших об’єктах критичної та оборонної інфраструктури.

Такі «рекомендації» зрадника давали агресорам можливість наносити удари з більшою шкодою та отримувати потрібний візуальний аналіз.

«Вы скажите что надо еще посмотреть? Если необходимо, я утром могу сходить и сфотографировать» – такими словами зрадник завершував переписку з кураторами та показував, що готовий зрадити свою країну.

В ході  слідства стало відомо, що окрім коригування вогню чоловік збирав та передавав інформацію про розташування підрозділів Збройних Сил України, Нацгвардії та розміщення блокпостів територіальної оборони. Далі, зібрані дані, він передавав куратору через спеціально прихований чат в телеграм-каналі.

Наразі зраднику повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2. ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, – довічне ув’язнення.

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